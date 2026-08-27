Champawat News: पांच किमी चलते ही खराब हुई रोडवेज बस, 26 यात्री परेशान
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Thu, 27 Aug 2026 12:50 AM IST
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चंपावत। पहाड़ में रोडवेज बसों की बदहाल स्थिति एक बार फिर सामने आई है। बरेली के लिए 26 यात्रियों को लेकर रवाना हुई लोहाघाट डिपो की रोडवेज बस महज पांच किलोमीटर दूर मानेश्वर के पास पहुंचते ही खराब हो गई। बस में सवार यात्रियों को दूसरी बस के इंतजार में काफी देर तक परेशान होना पड़ा। दूसरी बस से यात्रियों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया।
बुधवार सुबह करीब 10 बजे लोहाघाट डिपो से यूके 07 पीए 4304 नंबर की रोडवेज बस 26 यात्रियों को लेकर बरेली के लिए रवाना हुई। बस लोहाघाट से करीब पांच किलोमीटर दूर मानेश्वर के पास पहुंची ही थी कि रेडिएटर के साइड में लगी होज पाइप फट गई। इससे रेडिएटर लीक होने लगा। चालक ने बस को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। चालक और परिचालक ने बस को ठीक करने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। इस दौरान बस में 26 यात्री सवार थे। उन्हें काफी देर तक परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर डिपो से दूसरी बस भेजी गई। इसके बाद यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। संवाद
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वर्जन :
बस के रेडिएटर के साइड में लगी होज पाइप फट गई थी। इससे रेडिएटर लीक होने लगा जिसके चलते चालक को बस सड़क किनारे खड़ी करनी पड़ी। बाद में दूसरी बस की व्यवस्था कर यात्रियों को उनके गंतव्य के लिए भेजा गया। - राम स्वरूप सिंह, जूनियर फोरमैन, लोहाघाट डिपो
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बुधवार सुबह करीब 10 बजे लोहाघाट डिपो से यूके 07 पीए 4304 नंबर की रोडवेज बस 26 यात्रियों को लेकर बरेली के लिए रवाना हुई। बस लोहाघाट से करीब पांच किलोमीटर दूर मानेश्वर के पास पहुंची ही थी कि रेडिएटर के साइड में लगी होज पाइप फट गई। इससे रेडिएटर लीक होने लगा। चालक ने बस को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। चालक और परिचालक ने बस को ठीक करने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। इस दौरान बस में 26 यात्री सवार थे। उन्हें काफी देर तक परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर डिपो से दूसरी बस भेजी गई। इसके बाद यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। संवाद
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बस के रेडिएटर के साइड में लगी होज पाइप फट गई थी। इससे रेडिएटर लीक होने लगा जिसके चलते चालक को बस सड़क किनारे खड़ी करनी पड़ी। बाद में दूसरी बस की व्यवस्था कर यात्रियों को उनके गंतव्य के लिए भेजा गया। - राम स्वरूप सिंह, जूनियर फोरमैन, लोहाघाट डिपो
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