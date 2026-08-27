चंपावत: भारी बारिश के बीच सड़क मार्ग से धूरा पहुंचे सीएम धामी, सशक्त बहना महोत्सव में स्टॉलों का किया निरीक्षण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारी बारिश के बीच सड़क मार्ग से धूरा में आयोजित सशक्त बहना महोत्सव में पहुंचे। मौसम खराब होने के कारण सीएम सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने महोत्सव में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टॉलों पर प्रदर्शित स्थानीय उत्पादों और महिला समूहों की ओर से तैयार सामग्री की जानकारी ली।

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इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला लाभार्थियों से भी वार्ता कर योजनाओं से मिल रहे लाभ और उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। महोत्सव में बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।