Chamoli News: बदरीनाथ हाईवे का जीरो बैंड बना यात्रियों की परेशानी का सबब

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गोपेश्वर। बदरीनाथ धाम की यात्रा के दौरान ज्योतिर्मठ का जीरो बैंड तीर्थयात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना रहा। बदरीनाथ हाईवे के अधिकांश हिस्से को ऑलवेदर रोड परियोजना के तहत डबल लेन में तब्दील कर दिया गया है लेकिन ज्योतिर्मठ के पेट्रोल पंप से मारवाड़ी तक करीब 10 किमी हिस्से में अब भी सिंगल लेन सड़क होने से जाम की स्थिति बनी हुई है। इन दिनों यात्रा के दूसरे चरण में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने से परेशानी और बढ़ गई है।सबसे अधिक दिक्कत जीरो बैंड पर हो रही है। यहां सड़क संकरी होने के साथ ही तीखे मोड़ भी हैं। ऐसे में यात्रा वाहन अक्सर फंस रहे हैं और लंबा जाम लग रहा है। शाम के समय बदरीनाथ जाने वाले वाहनों की संख्या बढ़ने से श्रद्धालुओं को काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है। हाईवे पर जगह-जगह पत्थर पड़े होने और सड़क उबड़-खाबड़ होने से भी यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है।दिल्ली से आए श्रद्धालु अंकुर शर्मा, मानस और सुशील कुमार ने बताया कि ज्योतिर्मठ से मारवाड़ी तक पहुंचने में ही एक घंटे का समय लग रहा है। सड़क की स्थिति खराब होने से सफर मुश्किल हो रहा है। उन्होंने हाईवे की स्थिति सुधारने की मांग की।वहीं, बदरीनाथ धाम के दर्शन कर लौट रहीं शकुंतला भारद्वाज ने कहा कि लाखों श्रद्धालु आस्था के साथ दूर-दूर से धाम पहुंचते हैं। ऐसे में यात्रा मार्ग को व्यवस्थित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि वह भी करीब एक घंटे तक जाम में फंसी रहीं।बीआरओ के अधिकारियों के अनुसार, बदरीनाथ धाम की यात्रा संपन्न होने के बाद हाईवे पर दिन-रात काम कर चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही असुरक्षित स्थलों का सुधारीकरण भी किया जाएगा।