Chamoli News: सहकारिता को जन-जन तक पहुंचाएं, ऋण वितरण में तेजी लाएं

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बैंक सभागार में आयोजित बैठक में अध्यक्ष ने कहा कि सहकारिता सामूहिक विकास, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तीकरण का माध्यम है। किसानों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमियों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने समिति सचिवों को दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लक्ष्यों को नवंबर 2026 से पहले शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए।बैठक में बताया गया कि बैंक का कुल जमा मार्च 2026 में 140817.18 लाख था जो सितंबर तक बढ़कर 152686.30 लाख हो गया। बैठक में सचिव एवं महाप्रबंधक सूर्य प्रकाश सिंह मौजूद रहे। संवाद