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Chamoli News: नाबालिग को भगाने वाला युवक गिरफ्तार

Sat, 24 Oct 2026 07:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Sat, 24 Oct 2026 07:26 PM IST
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Youth who eloped with a minor arrested
नंदानगर। तहसील क्षेत्र के एक गांव से लापता हुई नाबालिग को पुलिस ने पिथौरागढ़ से बरामद कर लिया है। पुलिस ने मामले में आरोपी 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है।
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पुलिस के अनुसार, 22 अक्तूबर को नाबालिग के परिजनों ने नंदानगर थाने में तहरीर देकर बताया कि उनकी बेटी 19 अक्तूबर की रात बिना बताए घर से चली गई है। काफी तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया। इस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू की। प्रभारी निरीक्षक ने तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की।
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जांच के बाद पुलिस टीम ने पिथौरागढ़ जिले के गुइंया गांव निवासी प्रेम प्रकाश कुमार (19) को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग को बरामद कर लिया। थानाध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि चिकित्सकीय जांच और विवेचना में सामने आए तथ्यों के आधार पर मामले में पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। संवाद
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