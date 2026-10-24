फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Jyoti Vidyalaya emerged as the winner in the inter-school competition.

Chamoli News: इंटर स्कूल प्रतियोगिता में ज्योति विद्यालय रहा विजेता

Sat, 24 Oct 2026 07:22 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Sat, 24 Oct 2026 07:22 PM IST
विज्ञापन
Jyoti Vidyalaya emerged as the winner in the inter-school competition.
ज्योतिर्मठ। आईबैक्स प्री-प्राइमरी स्कूल की ओर से शनिवार को आयोजित इंटर स्कूल प्रतियोगिता में ज्योति विद्यालय विजेता और सरस्वती विद्या मंदिर उपविजेता रहा। प्रतियोगिता में पांच विद्यालयों के 60 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।
विज्ञापन

आईबैक्स प्री-प्राइमरी स्कूल के हॉल में आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि डिप्टी कमांडेंट कर्नल रविराज चौहान और विशेष अतिथि वन प्रभागीय अधिकारी रजत सुमन ने किया। इस दौरान अंग्रेजी कविता में अमायरा डोगरा प्रथम, भार्गवी भंडारी द्वितीय और संगत तृतीय रहे। कला में आदव प्रथम, अभिनव द्वितीय और ज्योति विद्यालय के शिवाय तृतीय रहे। निबंध में दीप्ति प्रथम, ऋषभ द्वितीय और मनन तृतीय रहे।
विज्ञापन

भाषण में वंशी, आदिति और वैदांसी क्रमश: प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहे। इस मौके पर प्रधानाचार्य तरनदीप कौर सहित विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed