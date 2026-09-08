Chamoli News: क्षेत्रपाल पैरूल देवता का पूजन किया

विज्ञापन



कर्णप्रयाग। अगले माह 11 अक्तूबर से होने वाली रामलीला के लिए मंगलवार को हनुमान ध्वज की स्थापना की गई। सदाशिव रामलीला समिति की ओर आयोजित इस कार्यक्रम में सुबह नौ बजे कर्ण मंदिर परिसर में क्षेत्रपाल पैरूल देवता का पूजन किया गया। साथ ही राम मंदिर और कर्ण मंदिर में भी पूजा की गई। वहीं राम मंदिर में राम ध्वज की स्थापना हुई। इसके बाद मुख्य बाजार हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया गया। साथ ही हनुमान ध्वज की स्थापना की गई। समिति के अध्यक्ष कांति प्रसाद डिमरी ने बताया कि मंगलवार से रामलीला के लिए ऑडिशन शुरू हो गया है। इस मौके पर प्रताप लूथरा, नरेश डिमरी, जर्नादन चमोली, पुष्कर सिंह, चंद्रशेखर, हर्षवर्धन, अनिल डिमरी आदि मौजूद रहे। संवाद

फोटो