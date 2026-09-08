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चमोली: रामणी गांव में मेला मंच की रेलिंग से फंदे पर लटके मिले छात्र और छात्रा के शव, फैली सनसनी

Tue, 08 Sep 2026 09:57 AM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, गोपेश्वर(चमोली)
संवाद न्यूज एजेंसी, गोपेश्वर(चमोली) Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 08 Sep 2026 09:57 AM IST
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Chamoli News Dead Bodies of male and a female student found hanging from railing in Ramni village
ब्रेकिंग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

चमोली के नंदानगर ब्लॉक के रामणी गांव में सुबह सनसनी फैल गई। छात्र और छात्रा के शव गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मेला मंच की रेलिंग में फंदे से लटके मिले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई है। 

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