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चमोली: रामणी गांव में मेला मंच की रेलिंग से फंदे पर लटके मिले छात्र और छात्रा के शव, फैली सनसनी
संवाद न्यूज एजेंसी, गोपेश्वर(चमोली)
Published by: Alka Tyagi
Updated Tue, 08 Sep 2026 09:57 AM IST
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ब्रेकिंग
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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चमोली के नंदानगर ब्लॉक के रामणी गांव में सुबह सनसनी फैल गई। छात्र और छात्रा के शव गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मेला मंच की रेलिंग में फंदे से लटके मिले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई है।
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