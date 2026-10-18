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Chamoli News: बैरागना में हाईवे से मलबा हटाने का काम शुरु

Sun, 18 Oct 2026 07:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 07:39 PM IST
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Work to clear debris from the highway has begun at Bairagna.
आपदा के दो माह बाद भी नहीं हुए बाढ़ सुरक्षा कार्य, पुलिया निर्माण की मांग
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गोपेश्वर। चमोली-कुंड हाईवे पर बैरागना में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) ने मलबा निस्तारण का काम शुरू कर दिया है। हालांकि, हाईवे के दोनों ओर अभी भी टनों मलबा जमा है, जिससे वाहनों की आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। बैरागना और भदाकोटी के आपदा प्रभावितों ने गदेरे के दोनों ओर बाढ़ सुरक्षा कार्य कराने और हाईवे पर पुलिया बनाने की मांग उठाई है।
बीते अगस्त में बैरागना गांव के ठीक ऊपर पहाड़ी पर भूस्खलन शुरू हो गया था। पहाड़ी से आया मलबा गदेरे में जमा होने के बाद हाईवे तक पहुंच गया था। ग्राम प्रधान सृष्टि राणा ने कहा कि आपदा के दो माह बाद भी गदेरे के दोनों ओर बाढ़ सुरक्षा कार्य नहीं किए गए हैं। हल्की बारिश होने पर भी हाईवे पर मलबा आ रहा है। ऐसे में यहां पुलिया का निर्माण जरूरी है।
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इधर, एनएच के अधिकारियों ने बताया कि हाईवे से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। यहां पुलिया या कॉजवे का निर्माण कराया जाएगा। हाईवे के सुधारीकरण के लिए प्रस्ताव भी तैयार किया गया है।
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