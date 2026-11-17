ये वो वाले नहीं, हमारे वाले हरक सिंह हैं

राज्य स्थापना दिवस पर भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह उस वक्त ठहाकों से गूंज उठा, जब मंच से ''हरक सिंह'' नाम को लेकर मजेदार चुटकी ली गई। दरअसल, चमोली के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी संबोधन के दौरान मंच पर बैठे दायित्वधारी हरक सिंह नेगी की तरफ मुड़े। नाम लेते ही उन्होंने माहौल को हल्का करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा अरे भाई! ये वो वाले हरक नहीं हैं, ये हमारे अपने वाले हरक सिंह हैं।



बस फिर क्या था, मंत्री जी के इस देसी और चुटीले अंदाज पर मंच पर बैठे दिग्गज और सामने मौजूद जनता अपनी हंसी नहीं रोक पाई। नाम एक जैसे, पर अंदाज निराला... मंत्री जी की इस हाजिरजवाबी ने समारोह में ठहाके लगा दिए।