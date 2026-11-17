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कर्णप्रयाग। डॉ. शिवानंद नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भूगोल परिषद का गठन किया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से हुए मनोनयन में एमए तृतीय सेमेस्टर की प्रियंका को अध्यक्ष, बीए पंचम सेमेस्टर की रितु रावत को सचिव, शिखा को उपाध्यक्ष, आदित्य चंदोला को सहसचिव और रमन रावत को कोषाध्यक्ष चुना गया। प्रभारी प्राचार्य डॉ. चंद्रपाल ने छात्रों को विषय की नवीन गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान आपदा प्रबंधन, ग्लोबल वार्मिंग, और जीपीएस तकनीक पर विशेष व्याख्यान हुए। साथ ही चमोली जनपद पर आपदाओं का प्रभाव विषय पर भाषण, निबंध, पोस्टर और मॉडल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। संवाद

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