फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Call to boycott government programs

Chamoli News: सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करने का आह्वान

Fri, 02 Oct 2026 05:19 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Fri, 02 Oct 2026 05:19 PM IST
विज्ञापन
Call to boycott government programs
फोटो-
विज्ञापन

बेस अस्पताल संघर्ष समिति का गांव चलो अभियान जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
कर्णप्रयाग। बेस अस्पताल संघर्ष समिति का गांव चलो अभियान शुक्रवार को चौथे दिन भी जारी रहा। अभियान के तहत ग्रामीणों ने सिमली बेस अस्पताल का शासनादेश जारी न होने तक सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करने का निर्णय लिया।

शुक्रवार को समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नेगी और पदाधिकारियों ने आदिबदरी तहसील के भलसों, नगली, ढमकर, बूंगा और बड़ेथ ग्राम पंचायतों में बैठक की। बैठक में पदाधिकारियों ने ग्रामीणों से 11 अक्तूबर से आयोजित पदयात्रा में प्रतिभाग करने का आह्वान किया। बूंगा के प्रधान नरेंद्र बिष्ट और पूर्व प्रधान संतोषी कनवासी, नगली के नवीन बहुगुणा, ढमकर की हेमा देवी, ममंद अध्यक्ष नीतू देवी आदि ने कहा कि सिमली में बेस अस्पताल का शासनादेश जारी करने पर हो रहे विलंब से जनआक्रोश बढ़ रहा है। यदि बेस अस्पताल की स्वीकृति मिल जाती तो यहां के लोगों के लिए स्वास्थ्य समस्याओं के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ता। उन्होंने कहा कि आगामी नवरात्र से संचालित पद यात्रा में ग्रामीण बढ़-चढ़ कर अपनी भागीदारी करेंगे। इस अवसर पर जमन सिंह, मेहरवान सिंह, नवीन खंडूड़ी, जगदीश और भरत रावत आदि ने विचार व्यक्त किए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed