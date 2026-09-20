Chamoli News: टीन शेड के दो कमरों में चल रहा पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय

कर्णप्रयाग। पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय टीन शेड के दो कमरों में संचालित हो रहा है। परिसर में कई पुराने भवन जर्जर हालत में हैं जिससे हादसों का खतरा बना हुआ है।अपर बाजार स्थित हनुमान मंदिर के पास पुलिस उपाधीक्षक, एलआईयू और स्पेशल ब्रांच के कार्यालय हैं। पुलिस उपाधीक्षक और एलआईयू के दफ्तर टीन शेड में चल रहे हैं। स्पेशल ब्रांच एक आवासीय भवन से संचालित होती है। परिसर में पर्याप्त जगह होने के बावजूद दो से अधिक भवन खराब स्थिति में हैं। इनके खिड़की-दरवाजे टूट चुके हैं और दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लोगों के अनुसार यह टीन शेड वर्ष 1962 में पुलिस थाना स्थापित करने के लिए बना था। बाद में थाना स्थानांतरित होकर कोतवाली में बदल गया। इसके बाद पुराने टीन शेड में पुलिस उपाधीक्षक, एलआईयू और स्पेशल ब्रांच के कार्यालय स्थापित हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता भुवन नौटियाल ने बताया कि लोग छह दशक से इसके पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने कहा कि जीर्णोद्धार के लिए उच्चाधिकारियों को प्रस्ताव भेजा गया है और वित्तीय स्वीकृति मिलने पर ही निर्माण कार्य शुरू होगा। संवाद