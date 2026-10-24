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Chamoli News: औषधि भंडार से छह नमूने जांच के लिए भेजे

Sat, 24 Oct 2026 07:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Sat, 24 Oct 2026 07:16 PM IST
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Six samples from the medicine store sent for testing
गोपेश्वर। औषधि निरीक्षक हार्दिक भट्ट ने शनिवार को औषधि भंडार गोपेश्वर का निरीक्षण किया। उन्होंने छह दवाओं के सैंपल एकत्र किए जिन्हें जांच के लिए राजकीय विश्लेषणशाला देहरादून भेजा जाएगा। उन्होंने दवाओं के भंडारण, रख-रखाव व निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही वितरण व भंडार से संबंधित अभिलेखों की भी जांच की। छह दवाओं के सैंपल लिए। कहा कि इनकी जांच रिपोर्ट के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य आम लोगों को गुणवत्तापरक व सुरक्षित दवा उपलब्ध कराना है। इस दौरान मुख्य फार्मेसी अधिकारी रमेश नेगी सहित अन्य मौजूद रहे। संवाद
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