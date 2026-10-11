Chamoli News: पर्यावरण मेले की तैयारियां शुरू, उपसमितियां गठित

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बैठक में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल प्रतियोगिताओं की रूपरेखा भी तैयार हुई। इनमें विद्यालयों और महिला मंगल दल प्रस्तुतियां देंगे। वॉलीबॉल और दौड़ जैसी खेल प्रतियोगिताएं भी होंगी। मेले की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई। बताया गया कि मेला परिसर में लगने वाली दुकानों से समिति को 1.65 लाख की आय होगी। बैठक में मेले की व्यवस्थाओं और कार्यक्रमों को बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई। मेला सचिव अशोक सिंह चौधरी, सहसचिव सूरज चौधरी, सहसचिव रेवत नेगी, कोषाध्यक्ष अर्जुन भंडारी और राजेंद्र नेगी आदि मौजूद थे। संवाद

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नंदासैंण। पर्यावरण संवर्द्धन पर्यटन एवं विकास मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। रविवार को विनोद रावत की अध्यक्षता में मेला समिति की चौथी बैठक हुई। इसमें मेले की संपूर्ण रूपरेखा तय की गई और सफल संचालन के लिए उपसमितियों का गठन किया गया।