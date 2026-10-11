Chamoli News: सुषमा सती का शोध अंतरराष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित हुआ

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ज्योतिर्मठ। जेपी विद्या मंदिर विष्णुपुरम की उप प्रधानाचार्य सुषमा सती का शोध लेख प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव रिसर्च के अक्तूबर अंक में प्रकाशित हुआ है। अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी कर रहीं सुषमा का शोध लेख ‘रीडिंग पोएट्री इन द कंटेंपररी क्लासरूम: फ्रॉम रोमांटिक इमेजिनेशन टू फ्रॉस्टियन रियलिज्म’ शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। इसमें समकालीन कक्षाओं में कविता शिक्षण की प्रभावी पद्धतियों का विश्लेषण किया गया है। शोध में कविता को रटने और परीक्षा तक सीमित न रखकर विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता, आलोचनात्मक चिंतन और वास्तविक जीवन से जुड़ाव विकसित करने का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया है। संवाद