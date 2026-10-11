Chamoli News: पत्थरों की चपेट में आकर दो सिख श्रद्धालु घायल

ज्योतिर्मठ। हेमकुंड साहिब की यात्रा कर लौट रहे दो सिख श्रद्धालु बदरीनाथ हाईवे पर हाथी पहाड़ के समीप पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आकर घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।जानकारी के अनुसार बाइक से लौट रहे श्रद्धालु अचानक पहाड़ी से आए पत्थरों की चपेट में आ गए। हादसे में अमृतसर निवासी अर्जुन सिंह (27) पुत्र कश्मीर सिंह और गुरमीत सिंह (25) पुत्र जगतार सिंह घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्योतिर्मठ पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। ज्योतिर्मठ कोतवाली प्रभारी महादेव उनियाल ने बताया कि दोनों श्रद्धालु हेमकुंड साहिब की यात्रा से लौट रहे थे तभी यह हादसा हुआ। संवाद