Chamoli News: डॉ. अनुराग का बैडमिंटन की राष्ट्रीय टीम में चयन

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सिविल सर्विसेज बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया 10 अक्तूबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित की गई। इसमें सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले चार खिलाड़ियों का चयन राज्य की टीम के लिए किया गया। डॉ. अनुराग शर्मा भी चयनित खिलाड़ियों में शामिल हैं। डॉ. शर्मा शिक्षण कार्य के साथ ही बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी भी हैं। उनके राष्ट्रीय टीम में चयन पर कॉलेज के प्राचार्य प्रो. एमपी नगवाल सहित सभी प्राध्यापकों और कर्मचारियों ने खुशी जताई। संवाद

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गोपेश्वर। पीजी कॉलेज गोपेश्वर में वाणिज्य संकाय के प्राध्यापक डॉ. अनुराग शर्मा का सिविल सर्विसेज बैडमिंटन प्रतियोगिता की राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ है। वह राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे।