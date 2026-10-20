Chamoli News: हाईवे पर 20 मीटर नीचे गिरा यात्री वाहन, पांच घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Tue, 20 Oct 2026 04:25 PM IST
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ज्योतिर्मठ। बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार देर शाम एक यात्री वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 20 मीटर नीचे जा गिरा। हादसे में वाहन सवार पांच यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए स्वामी विवेकानंद चिकित्सालय पीपलकोटी भेजा गया।
घायलों में देवरत (26) और प्रशांत शर्मा (26) निवासी गाजियाबाद, चित्रांश (30) निवासी लुधियाना, तनुश्री शुक्ला निवासी लखनऊ और रिया चौधरी (23) निवासी मुजफ्फरनगर शामिल हैं। पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिष्ट ने बताया कि सभी तीर्थयात्रियों की स्थिति सामान्य है। संवाद
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घायलों में देवरत (26) और प्रशांत शर्मा (26) निवासी गाजियाबाद, चित्रांश (30) निवासी लुधियाना, तनुश्री शुक्ला निवासी लखनऊ और रिया चौधरी (23) निवासी मुजफ्फरनगर शामिल हैं। पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिष्ट ने बताया कि सभी तीर्थयात्रियों की स्थिति सामान्य है। संवाद
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