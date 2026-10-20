Chamoli News: उप जिला अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ ने दी तैनाती

संवाद न्यूज एजेंसीकर्णप्रयाग। नेत्र रोगियों के लिए राहत भरी खबर है। उप जिला अस्पताल में नियुक्त किए गए नेत्र रोग विशेषज्ञ ने ज्वाइन कर लिया है। मगर अस्पताल में अब भी नेत्र रोग से संबधित जांचों के लिए संसाधनों का अभाव बना है। ऐसे में यहां नेत्र रोग विशेषज्ञ सप्ताह में एक दिन ही ओपीडी करेंगे।कर्णप्रयाग अस्पताल पर नारायणबगड़, थराली, देवाल, गैरसैंण, पोखरी, नंदानगर ब्लाक सहित आस पास के गांवों की आबादी उपचार के लिए निर्भर हैं। अस्पताल में ओपीडी भी औसतन 350 से 400 हो रही है लेकिन अब तक यहां नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं था। ऐसे में आंखों के उपचार के लिए लोगों को श्रीनगर या देहरादून जाना पड़ता था। अब यहां नेत्र रोग विशेषज्ञ की तैनाती होने से लोगों को राहत मिलेगी। सीएमएस डॉ. बीपी पुरोहित ने बताया कि नेत्र रोग विशेषज्ञ ने तैनाती दे दी है। कर्णप्रयाग अस्पताल की ओपीडी में अभी कुछ संसाधन चाहिए। ऐसे में सप्ताह में एक दिन ही ओपीडी चलेंगी। सप्ताह के अन्य दिनों में जिला अस्पताल में विशेषज्ञ ओपीडी करेंगे।