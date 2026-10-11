फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   No ANM has been posted at the Sarana ANM Centre for four years.

Chamoli News: सरणा एएनएम सेंटर में चार साल से एएनएम की तैनाती नहीं

Sun, 11 Oct 2026 04:43 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Sun, 11 Oct 2026 04:43 PM IST
विज्ञापन
No ANM has been posted at the Sarana ANM Centre for four years.
ग्रामीणों ने एएनएम की तैनाती के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजा ज्ञापन
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
कर्णप्रयाग/जिलासू। तहसील जिलासू के दस से अधिक गांवों के एएनएम सेंटर में चार साल से एएनएम की तैनाती नहीं हो पाई है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं, बच्चों को टीकाकरण के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है। इस सेंटर पर 10 गांवों की करीब सात हजार की आबादी निर्भर है। ग्रामीणों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन देकर जल्द सेंटर में एएनएम की तैनाती की मांग की।

तहसील के सरणा, ऐरास, सिवाई, पनाई, जिलासू, गिरसा, उतरों, ऑली, कांडाई, झिलोटी आदि गांवों का एएनएम सेंटर सरणा ऐरास में स्थित है। मगर पिछले चार वर्षों से सेंटर में एएनएम की तैनाती नहीं हो पाई है। ऐसे में इन गांवों की गर्भवती महिलाओं और बच्चों की नियमित जांच और टीकाकरण के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। यहां के ग्रामीणों को टीकाकरण और जांच के लिए कर्णप्रयाग अस्पताल आना पड़ता है। ग्राम प्रधान सरणा ममता रावत, पूर्व महासंघ कोषाध्यक्ष अनूप रावत ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जल्द एएनएम की तैनाती की मांग की। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजीव सिंह पाल ने बताया कि सेंटर में जल्द एएनएम की तैनाती करने का प्रयास किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed