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Chamoli News: पेयजल लाइन की मरम्मत करने गए युवक की खाई में गिरने से मौत

Sun, 11 Oct 2026 06:42 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Sun, 11 Oct 2026 06:42 PM IST
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Youth dies after falling into a gorge while going to repair a drinking water pipeline.
फोटो
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बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई थी पेयजल लाइन
संवाद न्यूज एजेंसी
नंदानगर। पेयजल लाइन की मरम्मत करने जंगल गए युवक की खाई में गिरने से मौत हो गई। हादसे के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है।
तहसीलदार राकेश देवली ने बताया कि बरसात के कारण प्राणमति गांव की पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। गांव के लोग लाइन की मरम्मत करने के लिए करीब आठ किमी दूर उडियारी तोक में गए थे। ग्रामीणों ने बताया कि लाइन की मरम्मत के दौरान पहाड़ी से पत्थर गिरने से खीम सिंह (33) का संतुलन बिगड़ गया और वह गहरी खाई में जा गिरा। खाई गहरी होने के कारण साथी उसे निकाल नहीं पाए। ग्रामीणों की सूचना पर तहसील, पुलिस और डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद शव खाई से बाहर निकाला गया। करीब आठ किमी पैदल चलकर शव सितेल तक लाया गया। इसके बाद शव सीएचसी नंदानगर और फिर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल गोपेश्वर भेज दिया गया।
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