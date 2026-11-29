संवाद न्यूज एजेंसीकर्णप्रयाग। ट्रीटमेंट कार्य के तहत कर्णप्रयाग-नैनीसैंण मार्ग कर्णप्रयाग से डिम्मर तक करीब डेढ़ माह तक बंद रहेगा। तहसील प्रशासन ने मार्ग बंद करने की अनुमति दे दी है। एक दिसंबर से मार्ग को आवागमन के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान कपीरी पट्टी के ग्रामीणों को सिमली-डिम्मर मोटर से आवागमन करना पड़ेगा।भूधंसाव प्रभावित क्षेत्र बहुगुणा नगर में द्वितीय चरण के कार्य के तहत कर्णप्रयाग-नैनीसैंण मार्ग पर ट्रीटमेंट कार्य किया जा रहा है। लगातार वाहनों के आवागमन से कार्यदायी संस्था को कार्य करने में परेशानी हो रही थी। ऐसे में सिंचाई विभाग ने प्रशासन से सड़क को बंद करने के लिए अनुमति मांगी थी। वहीं सिंचाई विभाग के अपर सहायक अभियंता सुभाष चंद्रा ने बताया कि मार्ग बंद होने के दौरान कार्य तेजी से किया जाएगा। जल्द से जल्द काम पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।