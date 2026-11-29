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गैंडा वध के साथ पांडव लीला संपन्नगैरसैंण। मेहलचौरी के पास सिलंगा गांव में पांडव नृत्य लीला गैंडा वध के साथ संपन्न हुई। यह आयोजन 11 नवंबर से शुरू हुआ था। गांव में 10 वर्षों के अंतराल के बाद यह पौराणिक पांडव लीला हुई थी। 18 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में गांव के परिवारों ने बारी-बारी से पूजा-अनुष्ठान में हिस्सा लिया। शांति पाठ के बाद रविवार को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मुकेश नेगी रहे। आयोजन के दौरान कुंती माता की भूमिका गौरी देवी ने, श्रीकृष्ण की प्रियांशु, अर्जुन की सुरेंद्र सिंह, द्रौपदी की रेखा देवी, युधिष्ठिर की दिनेश पंवार भीम की राकेश सिंह, बर्बरीक की प्रकाश सिंह, नकुल की रामचंद्र ने जीवंत भूमिका निभाई। संवादअनियंत्रित पार्किंग और जाम पर व्यापार संघ ने जताई आपत्तिगौचर। गौचर खेल मैदान और बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े किए जा रहे वाहनों को लेकर व्यापार संघ ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। व्यापार संघ अध्यक्ष राकेश लिंगवाल ने पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। मेला मैदान से मुख्य बाजार तक अनियंत्रित पार्किंग से लोगों को परेशानी हो रही है। मेला मैदान में ड्राइविंग सीखने वालों के कारण भी स्थानीय लोग परेशान हैं। हाईवे के दोनों छोर पर खड़े वाहनों के कारण जाम लग रहा है। पालिका अध्यक्ष संदीप नेगी ने बताया कि नगर में प्रस्तावित पार्किंग स्थलों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। निर्माण कार्य पूरा होने से वाहन चालकों और स्थानीय जनता को आवागमन में सुविधा मिलेगी। संवाद