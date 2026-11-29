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60 से अधिक ग्रामीणों ने कराई स्वास्थ्य जांच

नारायणबगड़। स्माइल फाउंडेशन और एचडीएफसी बैंक के सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निशुल्क विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में दंत रोग विशेषज्ञ और जनरल फिजिशियन ने दूर-दराज के गांवों से आए ग्रामीणों की जांच की। साथ ही ग्रामीणों की बीपी-शुगर, एचबी जांच, दंत परामर्श और दवाएं मुफ्त दी गईं। शिविर में 60 से अधिक ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच कराई। स्माइल फाउंडेशन के प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर राजेश कुमार ने बताया कि फाउंडेशन की मोबाइल क्लीनिक यूनिट थराली और नारायणबगड़ ब्लॉक के 34 गांवों में जाकर नियमित हेल्थ कैंप करती है जिसका लोगों को फायदा मिल रहा है। इस अवसर पर जनरल फिजिशियन डॉ. पंकज सिंह, दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. अविनाश, डॉ. सौरभ,प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणबगड़ के वरिष्ठ फार्मेसिस्ट केडी भट्ट, सोनी शाह, फार्मासिस्ट प्रेमा नेगी आदि मौजूद रहे। संवाद

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आदिबदरी। एसजीआरआर के वार्षिकोत्सव पर छात्र-छात्राओं ने ज्ञान-विज्ञान व लोक संस्कृति पर आधारित कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दीं। वार्षिकोत्सव का शुभारंभ विधायक अनिल नौटियाल ने किया। उन्होंने खेल मैदान के लिए विधायक निधि से 2.5 लाख रुपये देने की घोषणा की। वार्षिकोत्सव पर वैष्णवी व उनकी टीम की ओर से प्रस्तुत बारबरिक नृत्य पहली बार दर्शकों को देखने को मिला। टीम की ओर से वीर माधो सिंह मलेथा पर आधारित गीत-नाटिका ने दर्शकों को भावुक कर दिया। छात्र-छात्राओं ने राजस्थानी लोकनृत्य, आर्मी डांस, पंजाबी नृत्य और नंदा देवी राजजात पर आधारित नृत्य ने भी दर्शकों को प्रभावित किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि टीका प्रसाद मैखुरी, प्रधानाचार्य सिद्धार्थ नेगी, पीटीए अध्यक्ष नवीन बहुगुणा, सुरेंद्र खत्री, मुकेश कुंवर, सोनिया चौहान, बिजेंद्र कठैत, संजय रावत, जयप्रकाश बहुगुणा आदि उपस्थित रहे। संवाद