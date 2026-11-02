Chamoli News: ठंड में बच्चों को मोजे जरूर पहनाएं

विज्ञापन



सर्दियों के मौसम में अक्सर परिजन बच्चों को मोटे कपड़ों, टोपी आदि पहनाते हैं लेकिन अधिकतर परिजन बच्चों के पैरों का ध्यान नहीं रखते हैं। बच्चे पैरों में मोजे नहीं पहनते और नंगे पैर खेलते रहते हैं। उप जिला चिकित्सालय की बाल एवं रोग विशेषज्ञ डॉ. सीमा ने बताया कि ओपीडी में आने वाले 90 प्रतिशत से अधिक बच्चे ऐसे ही आ रहे हैं। परिजन बच्चों का पूरा ध्यान तो रखते हैं लेकिन बस मोजे नहीं पहनाते। सर्दियों में भले ही कपड़े कम पहनें लेकिन मोजे अवश्य पहनें। संवाद

विज्ञापन

कर्णप्रयाग। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में नवजात बच्चों का ध्यान रखना जरूरी है। चिकित्सकों के अनुसार शरीर के साथ-साथ बच्चों के पैरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को पैरों में मोजे पहनाना जरूरी है। शरीर में पैरों के जरिये ठंड जल्दी पहुंचती है। लोग अक्सर पूरा शरीर तो ढक देते हैं लेकिन मोजे पहनाना भूल जाते हैं। इससे बच्चों को ठंड जल्दी लग जाती है।