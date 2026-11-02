Chamoli News: बदरीनाथ धाम में हल्की बर्फबारी, बढ़ी ठंड

विज्ञापन



गोपेश्वर। बदरीनाथ धाम में सोमवार को अचानक मौसम बदला और हल्की बर्फबारी हुई। इससे पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं बर्फ से धाम के चारों तरफ की चोटियां बर्फ से सफेद हो गई हैं। बदरीनाथ धाम में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से धाम में बार-बार मौसम खराब हो रहा है। धाम के कपाट बंद होने में दो सप्ताह का समय शेष है। ऐसे में प्रशासन की ओर से धाम में ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। संवाद

फोटो