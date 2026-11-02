फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Red Cross cleanliness drive to continue until Diwali

Chamoli News: दीपावली तक चलेगा रेडक्रॉस का स्वच्छता अभियान

Mon, 02 Nov 2026 07:31 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Mon, 02 Nov 2026 07:31 PM IST
विज्ञापन
Red Cross cleanliness drive to continue until Diwali
गोपेश्वर। भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से विशेष अभियान-6 एवं कायाकल्प गतिविधियों के तहत स्वच्छता एवं हाइजीन अभियान को लेकर सोमवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संपर्क किया गया। रेडक्रॉस के पदाधिकारियों ने अभियान की रूपरेखा बताते हुए विभागीय सहयोग और जनभागीदारी की अपील की।
विज्ञापन

मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य कृष्ण कुमार सेमवाल, चरण सिंह और शंकर सिंह ने जिला सूचना अधिकारी, आपदा प्रबंधन अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मुलाकात की।
विज्ञापन

सोसायटी के अनुसार अभियान दीपावली तक चलेगा। इसमें रेडक्रॉस के जूनियर और यूथ स्वयंसेवक भी भागीदारी करेंगे। अभियान का उद्देश्य लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थलों को साफ रखने के प्रति जागरूक करना है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed