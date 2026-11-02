Chamoli News: दीपावली तक चलेगा रेडक्रॉस का स्वच्छता अभियान

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मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य कृष्ण कुमार सेमवाल, चरण सिंह और शंकर सिंह ने जिला सूचना अधिकारी, आपदा प्रबंधन अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मुलाकात की। विज्ञापन

सोसायटी के अनुसार अभियान दीपावली तक चलेगा। इसमें रेडक्रॉस के जूनियर और यूथ स्वयंसेवक भी भागीदारी करेंगे। अभियान का उद्देश्य लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थलों को साफ रखने के प्रति जागरूक करना है। संवाद मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य कृष्ण कुमार सेमवाल, चरण सिंह और शंकर सिंह ने जिला सूचना अधिकारी, आपदा प्रबंधन अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मुलाकात की।सोसायटी के अनुसार अभियान दीपावली तक चलेगा। इसमें रेडक्रॉस के जूनियर और यूथ स्वयंसेवक भी भागीदारी करेंगे। अभियान का उद्देश्य लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थलों को साफ रखने के प्रति जागरूक करना है। संवाद

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गोपेश्वर। भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से विशेष अभियान-6 एवं कायाकल्प गतिविधियों के तहत स्वच्छता एवं हाइजीन अभियान को लेकर सोमवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संपर्क किया गया। रेडक्रॉस के पदाधिकारियों ने अभियान की रूपरेखा बताते हुए विभागीय सहयोग और जनभागीदारी की अपील की।