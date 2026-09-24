Chamoli News: नैनीताल हाईवे पर भूस्खलन, बाल-बाल बचे दो युवा, बाइकें दबीं

दोनों युवकों ने भागकर बचाई जान, साढ़े तीन घंटे तक लगा जामसिमली और सिरोली के बीच हुई घटना, फंसे रहे 50 से अधिक वाहनसंवाद न्यूज एजेंसीकर्णप्रयाग। नैनीताल हाईवे पर सिमली और सिरोली के बीच बृहस्पतिवार को अचानक पहाड़ी से भूस्खलन हो गया। भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर हाईवे पर आ गिरे। इस दौरान यहां से वाहनों से गुजर रहे दो युवा बाल-बाल बचे लेकिन उनकी दो बाइक मलबे में दब गईं। मलबा गिरने से हाईवे करीब साढ़े तीन घंटे तक बंद रहा। 50 से अधिक वाहन हाईवे के दोनों ओर फंसे रहे।बृहस्पतिवार सुबह करीब आठ बजे सिरोली के पास अचानक पहाड़ी से भूस्खलन हो गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान तोप गांव का अतुल और आदिबदरी का मनीष अपने-अपने दोपहिया वाहनों से कर्णप्रयाग की आ रहे थे। मलबा गिरते दोनों युवकों ने बाइक छोड़ी और भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान युवकों की जान तो बच गई लेकिन दोनों की बाइक मलबे में दब गईं। मलबा गिरने से हाईवे बंद हो गया। इससे गैरसैंण, कुमाऊं एवं गढ़वाल को आने-जाने वाले करीब 50 से अधिक हाईवे के दोनों ओर फंसे रहे। सूचना पर पुलिस और एनएच के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। वहीं एनएच के अपर सहायक अभियंता प्रदीप नेगी ने बताया कि जेसीबी की मदद से मलबा हटा दिया गया। साथ ही मलबे में दबे वाहनों को निकाल लिया गया। करीब साढ़े 11 बजे हाईवे पर यातायात सुचारु कर दिया गया। हाईवे खुला तो लोग गंतव्य को रवाना हुए।