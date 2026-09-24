Chamoli News: छात्र-छात्राओं को दी मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य की जानकारी

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सीएचसी पोखरी की चिकित्सा अधिकारी डॉ. मोहिनी, फार्मेसी अधिकारी प्रदीप कुमार, नर्सिंग अधिकारी मीना रावत ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सलाह दी। युवाओं को नशे से दूर रहकर अपने स्वास्थ्य व भविष्य के प्रति जिम्मेदार बनना चाहिए। प्रधानाचार्य दिनेश कंजोलिया ने भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी। इस दौरान विभाग के शिक्षक सुदर्शन सिंह, प्रियंका चौधरी, शीतल बेरवान, विष्णु कुमार, रमेश लाल, गोविंद गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद

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पोखरी (चमोली)। राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान पोखरी में सेवा संकल्प अभियान के तहत शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति पर संगोष्ठी आयोजित की। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।