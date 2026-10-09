Chamoli News: सलियाणा में भू-धंसाव से आठ परिवारों के मकानों को खतरा

कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन, सुरक्षा एवं राहत कार्य की उठाई मांगसंवाद न्यूज एजेंसीकर्णप्रयाग। विकासखंड की ग्राम सभा सलियाणा के वार्ड संख्या 06 (अनुसूचित जाति बस्ती) में भारी वर्षा के कारण भू-धंसाव की समस्या पैदा हो गई है। भू-धंसाव से क्षेत्र के आठ परिवारों के मकानों और कृषि भूमि को खतरा बना है। ग्रामीणों एवं कांग्रेस ने प्रशासन से सुरक्षा कार्य करने की मांग उठाई।शुक्रवार को ग्रामीणों और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी चमोली को ज्ञापन दिया। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर को हुई अतिवृष्टि के कारण मकानों में दरारें आ गई हैं और उनके परिसर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसके अलावा गदेरे के उफान और जमीन धंसने से खेती योग्य भूमि भी नष्ट हो रही है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष रावत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग तथा कृषि एवं भूमि संरक्षण विभाग को तुरंत सुरक्षा दीवार व चेकडैम बनाने की मांग की। ज्ञापन में हरीश चौहान, वर्षा देवी, बिमला देवी, उमा देवी, तारा देवी आदि शामिल हैं। वहीं एसडीएम अलकेश नौडियाल ने बताया कि गांव के नीचे भूस्खलन क्षेत्र में सुरक्षा कार्य किए जाने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाएगा।