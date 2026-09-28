Chamoli News: हरीश चमोली बने भाजपा के जिला मीडिया समन्वयक

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गोपेश्वर। भाजपा ने हरीश चमोली को चमोली जिले के मीडिया समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रमुख मनवीर सिंह चौहान ने उन्हें यह दायित्व सौंपा। भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी मोहन नेगी ने कहा कि हरीश चमोली के अनुभव का लाभ संगठन को मिलेगा। पार्टी की गतिविधियों को जनता तक पहुंचाने और कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार में उनकी सक्रियता रही है। उनकी नियुक्ति से संगठनात्मक तैयारियों को और मजबूती मिलेगी। संवाद