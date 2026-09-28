Chamoli News: किशोरावस्था में होने वाले बदलावों की दी जानकारी

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पोखरी (चमोली)। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पोखरी में सेवा संकल्प अभियान और समग्र शिक्षा के तहत बालिकाओं के लिए एडोलसेंस कार्यक्रम आयोजित किया गया। एडोलसेंस प्रभारी प्राची राणा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं को किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक बदलावों, यौन शिक्षा और एंटी बुलिंग के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान निबंध, भाषण, वाद-विवाद, नाटक और क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की सदस्य एवं सेवा संकल्प अभियान की संयोजक वत्सला सती, स्टाफ नर्स मीना रावत, प्रधानाचार्य गंभीर सिंह असवाल, प्रवक्ता विजयालक्ष्मी रावत, प्राची राणा आदि मौजूद रहे। संवाद