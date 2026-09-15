फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Encourage the new generation to use Hindi.

Chamoli News: नई पीढ़ी को हिंदी के प्रयोग के लिए करें प्रेरित

Tue, 15 Sep 2026 05:34 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Tue, 15 Sep 2026 05:34 PM IST
विज्ञापन
Encourage the new generation to use Hindi.
पोखरी (चमोली)। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागनाथ पोखरी में हिंदी विभाग की ओर से ‘हिंदी भाषा का महत्व एवं समकालीन प्रासंगिकता’ विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई। वक्ताओं ने कहा कि हिंदी केवल संवाद की भाषा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए।
विज्ञापन

प्राचार्य प्रो. रीटा शर्मा ने कहा कि नई पीढ़ी को हिंदी के प्रयोग और संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाना जरूरी है। दैनिक जीवन में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग कर भाषा को समृद्ध बनाया जा सकता है। हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. शशि चौहान ने कहा कि बदलते दौर में हिंदी की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। भाषा के विकास में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। एमएस तृतीय सेमेस्टर की छात्रा विभूति नेगी और बीए के छात्र शिवम पंत ने भी विचार रखे। अन्य वक्ताओं ने हिंदी के महत्व और प्रचार-प्रसार पर चर्चा की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed