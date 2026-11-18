आदिबदरी क्षेत्र के अंतर्गत चांदपुर गढ़ी में एक डंपर और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि स्कूटी सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर ही अचेत हो गया। दुर्घटना होते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।

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