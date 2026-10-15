Chamoli News: दिनेश सिंह बने पोखरी के नए बीडीओ

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पोखरी। पोखरी विकासखंड में नवनियुक्त खंड विकास अधिकारी दिनेश सिंह नेगी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। पत्रकारों से वार्ता में नवनियुक्त बीडीओ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार योजनाओं को तैयार किया जाएगा। कर्मचारी गांवों में जाकर जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विकास योजनाओं का खाका तैयार करेंगे। योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जाएगा। लंबे समय से अधूरी पड़ी योजनाओं को तत्काल पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। संवाद

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