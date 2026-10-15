Chamoli News: एसआईआर में छूटे मतदाताओं को जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान

संवाद न्यूज एजेंसीगोपेश्वर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में छूटे पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़ने, नए मतदाताओं के पंजीकरण और दावे-आपत्तियों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तराखंड ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार अभियान का उद्देश्य किसी भी पात्र नागरिक को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित रहने से रोकना और अपात्र व्यक्तियों के नाम सूची से हटाना है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर एसआईआर में हटाए गए नामों का सत्यापन करेंगे और पात्र मतदाताओं की स्थिति का परीक्षण करेंगे। युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले पात्र नागरिकों को भी पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा अक्तूबर और नवंबर में जिले के सभी माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थानों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम होंगे। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों को मतदान के महत्व, लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाएगा।