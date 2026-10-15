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Chamoli News: बदरीनाथ हाईवे प्रवेश द्वार से ही बदहाल

Thu, 15 Oct 2026 05:27 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Thu, 15 Oct 2026 05:27 PM IST
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Badrinath Highway in a dilapidated state right from the entrance
फोटो
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दस किमी के दायरे में भूधंसाव और संकरा मार्ग बना परेशानी
संवाद न्यूज एजेंसी
ज्योतिर्मठ/गोपेश्वर। बदरीनाथ हाईवे ज्योतिर्मठ नगर में प्रवेश करते ही बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। नगर के पेट्रोल पंप से मारवाड़ी तक करीब दस किमी के दायरे में बीआरओ की ओर से चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है लेकिन कई जगह सड़क पर भूधंसाव और मार्ग संकरा होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। इससे बदरीनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।


जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के प्रवक्ता कमल रतूड़ी ने बताया कि हाईवे की स्थिति नगर के प्रवेश द्वार से ही खराब है। द्रोणागिरी होटल के पास कुछ दिन पहले बीआरओ ने गड्ढों में मिट्टी का भरान किया था लेकिन नाली निर्माण नहीं होने से यहां दोबारा गड्ढे बन गए हैं। इससे दोपहिया वाहन चालक फिसल रहे हैं। वहीं चौड़ीकरण के दौरान कई जगह सड़क किनारे बोल्डर अटके हुए हैं जिन्हें अभी तक नहीं हटाया गया है। इससे वाहनों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। पूर्व ग्राम प्रधान लक्ष्मण बुटोला ने कहा कि शीतकाल में हाईवे चौड़ीकरण का कार्य तेजी से पूरा करने और नगर क्षेत्र में सड़क की स्थिति सुधारने की बात कही। वहीं बीआरओ के अधिकारियों का कहना है कि हाईवे चौड़ीकरण का कार्य युद्धस्तर पर कराया जाएगा। जिन स्थानों पर सड़क संकरी है वहां हिल कटिंग कर मार्ग को चौड़ा किया जाएगा।
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