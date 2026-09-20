Chamoli News: माता अनसूया देवी मंदिर तक सड़क निर्माण की मांग

विज्ञापन



अनसूया मंदिर के पुरोहित जय प्रकाश तिवाड़ी के साथ ही समस्त ग्रामीणों ने कहा कि लोनिवि के अधिकारी ग्रामीणों के बीच सहमति बनाकर शीघ्र सड़क निर्माण कार्य करने की मांग की। इधर लोनिवि के अधिशासी अभियंता तनुज कांबोज का कहना है कि अनसूया सड़क के निर्माण के लिए ग्रामीणों से वार्ता की जा रही है। सकारात्मक पहल होने के बाद सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। संवाद

विज्ञापन

गोपेश्वर। दशोली विकासखंड के अनसूया गांव के ग्रामीणों ने संतानदायिनी माता अनसूया देवी मंदिर तक सड़क निर्माण की मांग उठाई। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों से अनसूया गेट (मंडल) से संगूड़ पैदल पुल तक 2.50 किलोमीटर मोटर मार्ग निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इसके लिए करीब 44 लाख रुपये का बजट भी स्वीकृत हो चुका है लेकिन कुछ ग्रामीण काश्तकारों की भूमि संबंधी आपत्तियों के कारण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है।