Chamoli News: कर्णप्रयाग की अंजू सती ने दिल्ली में जीता मिसेज डैजिलिंग अवाॅर्ड

दिल्ली में हुआ बॉलीवुड फैशन शो, मिसेट इंडिया सीजन 7 के मंच पर भी हुईं थींसम्मानितसंवाद न्यूज एजेंसीकर्णप्रयाग। तहसील जिलासू की देवतोली निवासी अंजू सती को दिल्ली में आयोजित बॉलीवुड फैशन शो में मिसेज डैजिलिंग अवाॅर्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके पहाड़ी लुक, रैंप पर प्रदर्शन और पहाड़ी संस्कृति के लिए दिया गया। इस शो में देश के विभिन्न प्रदेशों से 50 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया।अंजू सती ने इससे पहले मिसेज उत्तराखंड 2024 का खिताब भी जीता है। वह मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में रनरअप भी रह चुकी हैं। अंजू सती महिला सशक्तीकरण के लिए सामाजिक माध्यमों पर लगातार सक्रिय रहती हैं। बॉलीवुड मिस और मिसेज इंडिया सीजन 7 में भी उन्होंने रैंप पर प्रदर्शन और पहाड़ी लुक से आयोजकों को प्रभावित किया था। उन्होंने रैंप पर भोटिया जनजाति के पारंपरिक परिधान लव्वा, अंगड़ी और पागडू पहनकर वॉक किया। अंजू सती ने बताया कि शो में बॉलीवुड के कई सितारे मौजूद थे। आयोजकों सहित अन्य लोगों ने उत्तराखंड के परिधानों और लोकगीतों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि पहाड़ी महिलाओं को बड़े मंचों पर आकर खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। अंजू सती के पति नरेश सती भी इस मौके पर मौजूद रहे।