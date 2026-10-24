फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   After the Dehradun padyatra, now a human chain in Bhararisain

Chamoli News: देहरादून पदयात्रा के बाद अब भराड़ीसैंण में मानव शृंखला

Sat, 24 Oct 2026 07:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Sat, 24 Oct 2026 07:13 PM IST
विज्ञापन
After the Dehradun padyatra, now a human chain in Bhararisain
सिमली बेस अस्पताल आंदोलन : जीओ के बिना नहीं थमेगा आंदोलन
विज्ञापन

सिमली में अनिश्चितकालीन धरना शुरू और सत्र के दौरान विरोध
कर्णप्रयाग। भराड़ीसैंण में आयोजित होने वाली विधानसभा सत्र के पहले दिन बेस अस्पताल संघर्ष समिति सिमली से भराड़ीसैंण तक मानव शृंखला बनाएगी। साथ ही अन्य लोग हाथों में तख्तियां लेकर सरकार को बेस अस्पताल का जीओ जारी करने के लिए मजबूर करेगी। समिति के सदस्यों का कहना है कि जब तक जीओ जारी नहीं हो जाता। उनका संघर्ष जारी रहेगा। इसके लिए शुक्रवार से सिमली में अनिश्चतकालीन धरना शुरू हो गया है।
बेस अस्पताल सिमली का जीओ जारी करने को लेकर बेस संघर्ष समिति लगातार आंदोलित है। पूर्व में समिति की ओर से सिमली से देहरादून की लगभग 250 किमी की पद यात्रा पूर्ण की गई थी। देहरादून में पहुंचने पर पुलिस ने पदयात्रा में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद सदस्यों ने देहरादून में ही धरना शुरू कर दिया। तीन दिन तक धरना देने के बाद सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया लेकिन समिति को सकारात्मक आश्वासन नहीं मिल पाया।
विज्ञापन

समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि सिमली में बेस अस्पताल को बोर्ड लगा चुका है। लेकिन उसके दो माह बाद भी अभी तक जीओ जारी नहीं किया गया है। ऐसे में सत्र के दौरान सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर तहसीलदार के माध्यम से उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देकर धरना कार्यक्रम की सूचना दी गई। ज्ञापन देने वालों में जयदीप गैरोला, रविंद्र खंडूड़ी, महेश डिमरी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed