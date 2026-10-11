Chamoli News: जीएमवीएन के विश्राम गृह का संपर्क मार्ग बदहाल

आदिबदरी। जीएमवीएन के विश्राम गृह का संपर्क मार्ग बदहाल होने से पर्यटकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि संपर्क मार्ग पर कई बार वाहन फंस जा रहे हैं। इन्हें निकालने के लिए फिर दूसरे वाहन की मदद लेनी पड़ रही है। लोगों ने जल्द यहां संपर्क मार्ग निर्माण की मांग की।आदिबदरी मंदिर समिति के महासचिव हिमेन्द्र कुंवर ने बताया कि संपर्क मार्ग से विश्राम गृह तक पर्यटकों के वाहन चले जाते हैं लेकिन मार्ग पर गड्ढे होने के कारण वह चढ़ नहीं पाते। गड्ढों में फिसलकर कई पर्यटक चोटिल भी हो चुके हैं। उन्होंने प्रशासन से संपर्क मार्ग की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की। वहीं गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंधक जयकृत सिंह नेगी ने बताया कि संपर्क मार्ग पर इंटरलॉक टाइल लगाने के लिए उच्चाधिकारियों से पत्राचार किया जाएगा। संवाद