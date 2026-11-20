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शिक्षा विभाग के अनुसार बागेश्वर ब्लॉक से नगर की जनगणना के लिए अधिशासी अभियंता के क्षेत्र में आठ निजी स्कूलों के 58 और सरकारी स्कूलों के 10 शिक्षकों की तैनाती की गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र की जनगणना के लिए तहसीलदार बागेश्वर के क्षेत्र में कुल 151 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। एक साथ इतने शिक्षकों के जनगणना कार्य में जुटने से कक्षाओं के संचालन और विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर अभिभावकों व स्कूल प्रबंधन के बीच चिंता बढ़ने लगी है।.......कोटजनगणना कार्य हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है, इसलिए इसमें सभी की भागीदारी आवश्यक है। जनगणना अवधि के दौरान स्कूलों में पठन-पाठन को सुचारू बनाए रखने के लिए भी वैकल्पिक व आवश्यक व्यवस्था बनाई जाएगी।........आशाराम, प्रभारी सीईओ, बागेश्वर.......इनसेटपुराने एंड्रायड फोन में नहीं हो रहा एप डाउनलोड, लेने पड़ रहे नए फोनजनगणना कार्य से जुड़े कर्मियों के सामने तकनीकी अड़चन भी सामने आ रही है। जिन कर्मियों के पास एंड्रायड 12 और उससे नीचे के वर्जन वाला मोबाइल फोन है, उनमें जनगणना का एप डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कई कर्मियों को मजबूरन एंड्रायड 13 और उससे ऊपर के वर्जन वाला नया फोन लेना पड़ रहा है। जनगणना के जिला समन्वयक विनोद कुमार ने बताया कि एंड्रायड 13 से नीचे के वर्जन वाले फोन में एप डाउनलोड नहीं हो रहा है। संवाद