Bageshwar News: अप्रेंटिसशिप मेला 26 नवंबर को
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Wed, 18 Nov 2026 11:31 PM IST
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कांडा (बागेश्वर)। भारत सरकार की नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत आईटीआई कांडा में 26 नवंबर को प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला होगा। इसमें टाटा मोटर्स, एलाइड रिसोर्सेज, ल्यूमिनस और यूपीईसीएल सहित कई प्रतिष्ठित सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान प्रतिभाग करेंगे। आईटीआई के प्रधानाचार्य विनोद कुमार ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन या संस्थान में पहुंचकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। संवाद
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