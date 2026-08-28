Bageshwar News: खेलेगा भारत, जीतेगा भारत थीम पर एसएसबी ने निकाली वाकथॉन

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सीमांत परिसर से शुरू हुई वाकथॉन थपला तक गई जिसमें अधिकारियों और जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान उप महानिरीक्षक ने हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के योगदान को याद करते हुए कहा कि खेल शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक दृढ़ता, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को भी मजबूत करते हैं।उन्होंने जवानों से नियमित रूप से खेल और फिटनेस गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया। तीन दिवसीय खेल अभियान के तहत वाकथॉन के अलावा वाॅलीबाल और साइकिल रैली का भी आयोजन किया जाएगा।