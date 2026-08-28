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Bageshwar News: खेलेगा भारत, जीतेगा भारत थीम पर एसएसबी ने निकाली वाकथॉन

Fri, 28 Aug 2026 11:51 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Fri, 28 Aug 2026 11:51 PM IST
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SSBE showcased a walkathon based on the theme "India Will Play, India Will Win
रानीखेत (अल्मोड़ा)। राष्ट्रीय खेल दिवस की पूर्व संध्या पर सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल रानीखेत में खेलेगा भारत, जीतेगा भारत थीम पर वाकथॉन आयोजित की गई। उप महानिरीक्षक दुर्गा बहादुर सोनार ने हरी झंडी दिखाकर वाकथॉन को रवाना किया।
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सीमांत परिसर से शुरू हुई वाकथॉन थपला तक गई जिसमें अधिकारियों और जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान उप महानिरीक्षक ने हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के योगदान को याद करते हुए कहा कि खेल शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक दृढ़ता, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को भी मजबूत करते हैं।
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उन्होंने जवानों से नियमित रूप से खेल और फिटनेस गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया। तीन दिवसीय खेल अभियान के तहत वाकथॉन के अलावा वाॅलीबाल और साइकिल रैली का भी आयोजन किया जाएगा।
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