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22 नवंबर को भेटा निवासी नीरज कुमार जोशी ने थाना कांडा में तहरीर दी थी कि 21 नवंबर की शाम दो अज्ञात नकाबपोश उनके घर में घुसे और 75 वर्षीय माता तारा जोशी का मुंह दबाकर गले से बक्से की चाबी निकाल ली। बक्से से सोने का डेढ़ तोले का मंगलसूत्र, 12 आने के सोने के झुमके और 25 से 30 हजार रुपये नकद लूटने के बाद आरोपी उनकी माता के हाथ-पैर व मुंह साड़ी से बांधकर आईटेल कंपनी का मोबाइल फोन लेकर भाग गए थे। इस आधार पर कांडा थाने में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस टीम ने 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, दुर्गम रास्तों पर सर्च अभियान चलाया और सर्विलांस की मदद से बृहस्पतिवार सुबह मुखबिर की सूचना पर खाती- बांसपटान रोड से आरोपी दीवान सिंह मेहता निवासी डोबरगाड़ा, कांडा और अमित कुमार निवासी कट्यूटा, सोमेश्वर (अल्मोड़ा) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से 1.5 तोले का सोने का मंगलसूत्र, 12 आने के सोने के झुमके, एंड्रॉयड फोन और 18,700 रुपये नकद बरामद किए हैं।कोटकांडा लूट मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता के मेडिकल में मारपीट की पुष्टि होने के बाद लूट के साथ मारपीट की धाराओं को बढ़ाया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। -राजेश साह, सीओ कपकोट