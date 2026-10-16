Bageshwar News: विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

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विवाहिता ज्योति (26) पत्नी चंदन सिंह, निवासी डोबा को बृहस्पतिवार सुबह करीब पांच बजे जिला अस्पताल लाया गया था जहां डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। महिला की मौत की खबर मिलते ही मायके वालों में कोहराम मच गया। मृतका के पिता ईड़ा घिंघारतोला निवासी कुशाल सिंह रौतेला ने बताया कि उनकी पुत्री का विवाह वर्ष 2019 में हुआ था। आरोप है कि मृतका का पति उसे आए दिन पीटता था। पिता का यह भी आरोप है कि इससे पहले भी पति ने दो बार उनकी बेटी को पीटा था जिसका मामला कोतवाली बागेश्वर में भी चला था और तब आपसी समझौते के बाद मामला शांत हुआ था। मायके पक्ष ने पुलिस प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा, जिसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।- अजय साह, सीओ, बागेश्वर