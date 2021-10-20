Bageshwar News: सिटी में आज

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बागेश्वर के नुमाइशखेत मैदान और गरुड़ में रामलीला का मंचन रात नौ बजे से



धर्म-कर्म

नुमाइशखेत मैदान, कपकोट के केदारेश्वर मैदान में दुर्गा और देवी पूजा महोत्सव में धार्मिक कार्य और भजन कीर्तन शाम चार बजे से।



हड़ताल

सहकारी कर्मचारियों की छह सूत्री मांगों के लिए हड़ताल सुबह 10 बजे से।