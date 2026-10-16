फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   Training provided to field trainers for Census 2027

Bageshwar News: जनगणना-2027 के लिए फील्ड ट्रेनर्स को दिया प्रशिक्षण

Fri, 16 Oct 2026 01:28 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Fri, 16 Oct 2026 01:28 AM IST
विज्ञापन
Training provided to field trainers for Census 2027
बागेश्वर। जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके तहत कलक्ट्रेट सभागार में फील्ड ट्रेनर्स का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया है। तीन दिवसीय प्रशिक्षण में जनगणना की प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी जाएगी।
विज्ञापन

बृहस्पतिवार को डीएम अपूर्वा पांडेय की अध्यक्षता में प्रशिक्षुओं को जनगणना के दूसरे चरण के दौरान विभिन्न कार्यों की जानकारी दी। प्रशिक्षण के पहले दिन जनगणना समन्वयक अधिकारी हेमंत कुमार और मास्टर ट्रेनर दीप चंद्र जोशी ने फील्ड ट्रेनर्स को जनगणना की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली की जानकारी दी। प्रशिक्षुओं को जनगणना से जुड़े विभिन्न कार्यों, निर्धारित जिम्मेदारियों और उनके निर्वहन के तरीकों की जानकारी दी गई। डीएम ने प्रशिक्षकों को जनगणना कार्यों को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed