Bageshwar News: आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Fri, 21 Aug 2026 12:36 AM IST
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बागेश्वर। सीएमओ कार्यालय में आकांक्षी ब्लॉक कपकोट के सीएचसी अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में गैर-संचारी रोग कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा कर स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए।
बृहस्पतिवार को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में एनक्वास असेसमेंट के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर हरसिला, रंगदेव, फरसाली, बमसेरा और असो स्वास्थ्य केंद्रों को चिह्नित किया गया। अधिकारियों को आवश्यक मानकों, अभिलेखों, व्यवस्थाओं और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित तैयारियों की जानकारी दी गई।
सीएमओ डॉ. कुमार आदित्य तिवारी ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में गुणवत्तापूर्ण और मानक आधारित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने एनसीडी कार्यक्रम के तहत स्क्रीनिंग, फॉलोअप और उपचार सेवाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।
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इस मौके पर एसीएमओ डॉ. अनुपमा हयांकी, डॉ. आकाश कुमार, मनोज पुरोहित, हिमांशु गोस्वामी, गोकुल सिंह, जय जोशी आदि मौजूद रहे। संवाद
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बृहस्पतिवार को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में एनक्वास असेसमेंट के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर हरसिला, रंगदेव, फरसाली, बमसेरा और असो स्वास्थ्य केंद्रों को चिह्नित किया गया। अधिकारियों को आवश्यक मानकों, अभिलेखों, व्यवस्थाओं और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित तैयारियों की जानकारी दी गई।
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सीएमओ डॉ. कुमार आदित्य तिवारी ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में गुणवत्तापूर्ण और मानक आधारित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने एनसीडी कार्यक्रम के तहत स्क्रीनिंग, फॉलोअप और उपचार सेवाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।
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इस मौके पर एसीएमओ डॉ. अनुपमा हयांकी, डॉ. आकाश कुमार, मनोज पुरोहित, हिमांशु गोस्वामी, गोकुल सिंह, जय जोशी आदि मौजूद रहे। संवाद